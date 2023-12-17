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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о разрушениях в селе после обстрела и боя у границы

Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область повреждены частный дом и беседка
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

После обстрела села Теребрено в Белгородской области повреждения получили частный дом и беседка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Повреждения получили также линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы ликвидируют последствия, подомовой обход продолжится в светлое время, добавил Гладков.

Белгородский губернатор сообщил о боях на границе села
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Село Теребрено распложено в западной части Белгородской области. От населенного пункта до границы с Украиной — около 2,5 км.

Днем 17 декабря Гладков сообщил, что Теребрено подверглось обстрелу, а на его границе идет «стрелковый бой». По предварительным данным, повреждения получили линии электропередачи в нескольких селах.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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