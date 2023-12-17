Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область повреждены частный дом и беседка

Гладков сообщил о разрушениях в селе после обстрела и боя у границы

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

После обстрела села Теребрено в Белгородской области повреждения получили частный дом и беседка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Повреждения получили также линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы ликвидируют последствия, подомовой обход продолжится в светлое время, добавил Гладков.

Село Теребрено распложено в западной части Белгородской области. От населенного пункта до границы с Украиной — около 2,5 км.

Днем 17 декабря Гладков сообщил, что Теребрено подверглось обстрелу, а на его границе идет «стрелковый бой». По предварительным данным, повреждения получили линии электропередачи в нескольких селах.