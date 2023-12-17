Гладков: после обстрела в Белгородской области без света остались два села

Два села в Белгородской области остались без света из-за обстрела

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Жители сел Теребрено и Староселье в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье», — написал он в телеграм-канале. К восстановлению ЛЭП приступят после получения разрешения от Минобороны.

Он добавил, что повреждения получили три дома: в один попал снаряд, в другом посечены фасад и кровля, в последнем сгорела беседка.

Днем 17 декабря Гладков сообщил, что Теребрено подверглось обстрелу, а на его границе идет «стрелковый бой». По предварительным данным, повреждения получили линии электропередачи в нескольких селах. Позднее он уточнил, что повреждения получили также линии газоснабжения, их работу уже восстановили.

Село Теребрено расположено в западной части Белгородской области. От населенного пункта до границы с Украиной — около 2,5 км.