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Военная операция на Украине ,  
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Два села в Белгородской области остались без света из-за обстрела

Гладков: после обстрела в Белгородской области без света остались два села
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Жители сел Теребрено и Староселье в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье», — написал он в телеграм-канале. К восстановлению ЛЭП приступят после получения разрешения от Минобороны.

Он добавил, что повреждения получили три дома: в один попал снаряд, в другом посечены фасад и кровля, в последнем сгорела беседка.

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Фото:Яндекс.Карты

Днем 17 декабря Гладков сообщил, что Теребрено подверглось обстрелу, а на его границе идет «стрелковый бой». По предварительным данным, повреждения получили линии электропередачи в нескольких селах. Позднее он уточнил, что повреждения получили также линии газоснабжения, их работу уже восстановили.

Село Теребрено расположено в западной части Белгородской области. От населенного пункта до границы с Украиной — около 2,5 км.

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Вячеслав Гладков Белгородская область электроснабжение
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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