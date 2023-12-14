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Общество ,  
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Минздрав назвал дату поставки партии вакцины для профилактики кори

Минздрав: 344 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита поставят 22 декабря
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минздрав запланировал поставку партии вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в объеме 344 тыс. доз на 22 декабря, сообщила пресс-служба Минздрава России «РИА Новости». Ранее проблему с вакцинами от кори упомянул в ходе прямой линии Владимир Путин.

Компания «Нацимбио», которая является единым поставщиком вакцин для национального календаря прививок, уведомила министерство, что поставка очередной партии комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в рамках госконтракта в объеме 344 тыс. доз запланирована на 22 декабря. Вакцины будут направлены поставщиком в регионы. Поставка следующей партии в 185,5 тыс. доз запланирована на 19 января.

Путин связал проблемы с вакцинами от кори с нехваткой яиц
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Поставки по госконтракту текущего года будут завершены до апреля включительно. Объем поставок составит почти 2,2 млн доз. Задержки поставок, по версии «Нацимбио», связаны с техническими проблемами при производстве.

«Поставки моновакцины для профилактики кори в рамках нацкалендаря прививок выполнены в текущем году в полном объеме — 905 853 дозы. Остатки моновакцины в регионах покрывают почти двухмесячную потребность», — сообщили в Минздраве.

О проблеме с вакцинами от кори, краснухи и паротита в ходе прямой линии 14 декабря упомянул Владимир Путин. По его словам, всплеск заболеваемости корью в России связан с людьми, переехавшими в том числе с территории Украины, где был низкий уровень иммунизации. «Такой всплеск заболевания по кори — он во всем мире, один раз в четыре года взлетает. К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украины. Миллионы людей переехали к нам с Украины», — пояснил Путин.

Комментируя вопрос наличия вакцин от кори, краснухи и паротита, Путин назвал ситуацию «сбоем» и связал его возникновение с недостатком куриных яиц, которые являются сырьем для производства препарата.

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В 2021 году о зависимости России от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, рассказывал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Производство куриных яиц, которые употребляются в пищу, в России хорошо развито, но с инкубационными яйцами, из которых выращиваются мясные бройлеры, и яйцами, которые используются при производстве вакцин, ситуация иная, рассказывал он. В частности, для производства высококачественных вакцин нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры, которое в стране не развито.

Позднее Данкверт опроверг заявления о зависимости от импортных яиц для вакцин, подчеркнув, что в интервью РБК говорил исключительно о спф-яйце, предназначенном для производства отдельных видов вакцин для животных.

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Минздрав вакцинация корь

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

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прямо на сайте РБК
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