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В Мордовии ребенок снежком потушил Вечный огонь

МВД: в Мордовии 10-летний ребенок снежком потушил Вечный огонь

В Мордовии ребенок снежком потушил Вечный огонь
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В Мордовии 10-летний ребенок потушил Вечный огонь у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны воинам. Об этом сообщает местное издание «Столица С» со ссылкой на ГУ МВД по республике.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 20 декабря на ул. Маяковского. Мальчик бросил снежок в Вечный огонь, в результате чего пламя потухло. Ребенок объяснил свой поступок тем, что хотел проверить — потухнет огонь или нет.

«Семья, в которой воспитывается школьник, является благополучной, на учете в органах внутренних дел не состоит», — отметили в управлении. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

Ранее, 10 декабря, в Красном Селе близ Санкт-Петербурга трое подростков потушили Вечный огонь, забросав его снежками. В инциденте участвовали двое братьев 10 и 14 лет и 12-летний мальчик из другой семьи. По данным полиции, подростки являются гражданами стран ближнего зарубежья, причем их семья проживала на территории России незаконно.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о депортации семей подростков. Помимо выдворения из страны, каждому из обвиняемых назначили штраф в размере 5 тыс. руб.

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В Саратове 3 декабря в отношении подростков, забросавших снегом Вечный огонь на месте братской могилы, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до трех месяцев.

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Теги
Мордовия Вечный огонь ребенок МВД проверка
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