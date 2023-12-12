Суд решил выдворить из России закидавших Вечный огонь снегом детей

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить детей, закидавших снегом Вечный огонь, и их родителей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд привлек к ответственности Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзата Батырова за правонарушение по ч. 3 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правила въезда в Россию, в города федерального значения (Санкт-Петербург) ). По данным суда, все трое находятся на территории России, но не встали на миграционный учет. Они признали вину.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, решение о выдворении обеих семей, чьи дети закидали Вечный огонь снегом, суд поддержал по ходатайству полиции. Аброр и Наргиз Исмоиловы и Гулзат Батыров — родители подростков. 11-летний ребенок, который затушил Вечный огонь, находится в полицейском центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, уточнили в пресс-службе.

Помимо выдворения всем назначили по штрафу в размере 5 тыс. руб.

Вечером 10 декабря в Красном Селе трое подростков потушили Вечный огонь, забросав его снежками. Личности двоих из них удалось установить: это родные братья, 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья. Полиция выяснила, что оба проживали на территории России незаконно.

Video