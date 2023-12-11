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Подростки потушили Вечный огонь в пригороде Санкт-Петербурга

МВД: подростки потушили Вечный огонь в пригороде Санкт-Петербурга
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Подростки потушили Вечный огонь в пригороде Санкт-Петербурга
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В Красном Селе Санкт-Петербурга трое подростков потушили Вечный огонь, сообщило ГУ МВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел в 17:49 10 декабря. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Личности двух из троих нарушителей удалось установить — ими оказались два брата, 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья. Их опросили и передали родителям.

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

В полиции уточнили, что подростки забросали Вечный огонь в Красном Селе снегом. Сейчас проводится проверка.

Ранее, 3 декабря в Саратове в отношении подростков, забросавших снегом Вечный огонь на месте братской могилы на Театральной площади, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

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Максимальное наказание по этой статье — арест на срок до трех месяцев. Для осужденных, совершивших преступления в возрасте до 16 лет, ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до двух лет.

Теги
МВД Вечный огонь подростки полиция

Пространство выбора

Быстрое заселение

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