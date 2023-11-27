ЦБ сообщил о предотвращении хищений у россиян на ₽1,7 трлн

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Российские банки в июле—сентябре 2023 года предотвратили мошеннические операции на сумму почти 1,7 триллиона руб., сообщил Центробанк в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

В общей сложности за три месяца банки отразили 10,8 млн попыток хищения с российских счетов, уточнили в ЦБ. За это время почти 142 тыс. телефонных номеров, использовавшихся для обмана граждан, были заблокированы.

При этом в банке отметили, что число мошеннических атак за этот период выросло на 23% по сравнению со средним показателем за предыдущие двенадцать месяцев. Мошенники провели 288,8 тыс. успешных операций и похитили у россиян 3,6 млрд руб.

Одной из наиболее популярных мошеннических схем остаются звонки и письма от имени сотрудников Банка России, в том числе через мессенджеры, подчеркнули в Центробанке.

В июне ЦБ сообщил, что за первые три месяца 2023 года злоумышленники совершили 252,1 тыс. операций и украли у клиентов российских кредитных организаций 4,5 млрд руб. Объем хищений за год увеличился на 38%, число переводов, наоборот, сократилось на 2,3%, уточнили тогда в регуляторе.

Центробанк рассказал, что из украденных 4,5 млрд руб. банки смогли вернуть клиентам только 4,3% средств. Год назад этот показатель был больше и составлял 6,2%.