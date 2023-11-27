 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ сообщил о предотвращении хищений у россиян на ₽1,7 трлн

ЦБ: банки предотвратили хищения у россиян почти на 1,7 триллиона руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские банки в июле—сентябре 2023 года предотвратили мошеннические операции на сумму почти 1,7 триллиона руб., сообщил Центробанк в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

В общей сложности за три месяца банки отразили 10,8 млн попыток хищения с российских счетов, уточнили в ЦБ. За это время почти 142 тыс. телефонных номеров, использовавшихся для обмана граждан, были заблокированы.

При этом в банке отметили, что число мошеннических атак за этот период выросло на 23% по сравнению со средним показателем за предыдущие двенадцать месяцев. Мошенники провели 288,8 тыс. успешных операций и похитили у россиян 3,6 млрд руб.

Одной из наиболее популярных мошеннических схем остаются звонки и письма от имени сотрудников Банка России, в том числе через мессенджеры, подчеркнули в Центробанке.

Центробанк рассказал о новой схеме обмана менеджеров крупных компаний
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В июне ЦБ сообщил, что за первые три месяца 2023 года злоумышленники совершили 252,1 тыс. операций и украли у клиентов российских кредитных организаций 4,5 млрд руб. Объем хищений за год увеличился на 38%, число переводов, наоборот, сократилось на 2,3%, уточнили тогда в регуляторе.

Центробанк рассказал, что из украденных 4,5 млрд руб. банки смогли вернуть клиентам только 4,3% средств. Год назад этот показатель был больше и составлял 6,2%.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность
Теги
Центробанк мошенничество мошенники хищения россияне
Материалы по теме
ЦБ России описал схему получения зависших выплат по евробондам Белоруссии
Финансы
ВТБ зафиксировал новую схему обмана с «курсами для финансовых аналитиков»
Финансы
Центробанк рассказал о новой схеме обмана менеджеров крупных компаний
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 16:55
Лукашенко уволил своего помощника за несовместимый со службой проступок Политика, 19:51
Гайд по мультивыгоде: что дают пользователям комплексные подписки Тренды, 19:45
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 19:44
Путин утвердил бюджет до 2026 года Экономика, 19:44
Начальник ЦСКА назвал тупиковым вариантом «бесконечно идти навстречу МОК» Спорт, 19:37
Какие виды птиц живут в Москве и где за ними наблюдать РБК и ДПиООС, 19:33
«Ак Барс» подписал контракт с олимпийским чемпионом Спорт, 19:33
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Перемирие в секторе Газа продлили на два дня Политика, 19:27
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 19:21
Путин назвал ошибкой восприятие Западом российских банков как «кубышки» Экономика, 19:18
Правительство Моравецкого привели к присяге в Польше Политика, 19:12
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:08
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 19:08
Вдохнуть и не дышать: как в России сокращают объемы вредных выбросов Тренды, 19:04