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Минздрав сообщил, что грипп А нашли у 16 детей из поезда Тюмень – Адлер

Минздрав: грипп А обнаружен у 16 детей из поезда Тюмень – Адлер, у 70 нашли ОРВИ
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

У 16 детей, ехавших на поезде из Тюмени, выявили грипп А, у 70 — диагностировали ОРВИ, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция», — заявили в ведомстве.

7 детей остаются в состоянии средней степени тяжести, у 79 пациентов болезнь протекает в легкой форме. Еще 38 детей и 11 взрослых, которые их сопровождали, здоровы и размещены в провизорном отделении.

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21 декабря при проезде территории Пензенской области в поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР. Она возвращалась с группой из 125 детей с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».

У многих из группы тогда уже была повышенная температура, они обратились за медицинской помощью. Поезд остановили в Балашове Саратовской области, детей централизованно доставили в инфекционную больницу в столице региона.

По факту смерти 12-летней жительницы ЛНР Следственный комитет возбудил уголовное дело. Для установления причины произошедшего проводится судмедэкспертиза. Кроме того, проверка назначена по факту госпитализации детей.

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Теги
Минздрав Тюмень Адлер поезд грипп
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