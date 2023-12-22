Минздрав сообщил, что грипп А нашли у 16 детей из поезда Тюмень – Адлер
У 16 детей, ехавших на поезде из Тюмени, выявили грипп А, у 70 — диагностировали ОРВИ, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция», — заявили в ведомстве.
7 детей остаются в состоянии средней степени тяжести, у 79 пациентов болезнь протекает в легкой форме. Еще 38 детей и 11 взрослых, которые их сопровождали, здоровы и размещены в провизорном отделении.
21 декабря при проезде территории Пензенской области в поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР. Она возвращалась с группой из 125 детей с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».
У многих из группы тогда уже была повышенная температура, они обратились за медицинской помощью. Поезд остановили в Балашове Саратовской области, детей централизованно доставили в инфекционную больницу в столице региона.
По факту смерти 12-летней жительницы ЛНР Следственный комитет возбудил уголовное дело. Для установления причины произошедшего проводится судмедэкспертиза. Кроме того, проверка назначена по факту госпитализации детей.
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