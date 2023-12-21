Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Прилепина

Прилепин накануне заявил, что следует присоединять территории, «откуда едут к нам гастарбайтеры». Также он высказался за дезавуирование документации о распаде СССР. В МИДе Узбекистана выразили озабоченность по этому поводу

Олег Мальгинов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана, где ему выразили озабоченность по поводу заявления российского писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» с предложением о присоединении территории Узбекистана к России.

Накануне Прилепин сказал: «Я стою искренне за то, чтобы территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, просто присоединять и на месте их обучать русскому языку» (цитата по «Коммерсанту»).

Он добавил, что «не шутит» и намерен «и далее продвигать тему дезавуирования документации о распаде СССР»: «Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на евразийской территории?»

«Такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — говорится в сообщении узбекского МИДа.

Там отметили, что подобные заявления носят провокационный характер и могут негативно сказаться на отношениях народов.

Мальгинов в свою очередь заявил, что слова Прилепина «даже отдаленно не имеют ничего общего» с официальной позицией российского руководства в отношении Узбекистана. Он подчеркнул, что «в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан».

Посол добавил, что МИД России в ближайшее время планирует дать комментарий по этому поводу.

Прилепин 20 декабря провел заседание Объединенного совета командиров своих структур. Он позже прокомментировал статью «Коммерсанта» о мероприятии, подтвердив свои слова о присоединении территорий.

«Распад СССР — не просто трагедия, но и незаконный акт. Однажды мы отменим этот подлый документ. А дальше история сама подскажет, как быть. Надо просто быть готовыми к вызовам времени. Все структуры, что мы создаем, в конечном итоге для того и создаются: мы готовимся к вызовам времени», — написал он в своем телеграм-канале.