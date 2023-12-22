Рогов сообщил о попытке атаки трех украинских беспилотников в Бердянске

В Бердянске силы ПВО сбили два украинских беспилотника

Силы российской системы ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Бердянска, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Сегодня вечером [21 декабря. — РБК] в Бердянске сработала российская ПВО, в результате были сбиты два вражеских БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал Рогов.

По его словам, оба дрона были уничтожены в районе села Осипенко (находится в Бердянском районе, примерно в 20 км от Бердянска).

«Третий беспилотник упал на территории частного сектора, где при столкновении с землей взорвался», — добавил Рогов, уточнив, что никто не пострадал, но был поврежден жилой дом.

5 декабря Минобороны России доложило, что средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 74 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.