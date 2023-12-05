Российские средства ПВО за сутки сбили 74 украинских дрона

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 74 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Средства ПВО также уничтожили одну противорадиолокационную ракету HARM производства США, сбили два украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской и Николаевской областях, а также вертолет Ми-8 в Харьковской области.

Кроме того, Вооруженные силы Украины в результате ударов российских войск лишились артиллерийской установки М-109 Paladin и артиллерийской системы М777 производства США, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», буксируемой пушки «Гиацинт-Б», а также гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении в зоне военной операции украинской военной техники, в том числе иностранного производства. Так, 30 ноября ведомство сообщило, что военнослужащие Западного военного округа в боях на купянском направлении уничтожили первый танк Leopard 1A5 немецкого производства.

Военным, которые уничтожили танк, вручили сертификат на 700 тыс. руб. Также военнослужащих наградили орденами Мужества, Георгиевскими крестами IV степени, медалями «За отвагу» и «За храбрость».