 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Ясиноватая осталась без газа после обстрела Макеевки

Мэр Шевченко: Ясиноватая осталась без газа после обстрела Макеевки
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные обстреляли Макеевку, в результате чего была повреждена система газоснабжения в ДНР, сообщил мэр Ясиноватой (город находится примерно в 15 км от Макеевки) Дмитрий Шевченко в телеграм-канале.

«В результате обстрела г. Макеевки повреждена система газоснабжения городов республики, в том числе и Ясиноватой. Город без газа. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела», — написал Шевченко.

Глава Макеевки Владислав Ключаров сообщил около 23:00 мск, что пожар на газопроводе был локализован, сотрудники газовой службы восстанавливают газоснабжение. «На период проведения аварийно-восстановительных работ в некоторых районах города наблюдается снижение давления газа. По мере устранения аварийной ситуации газоснабжение будет восстановлено всем абонентам города», — уточнил Ключаров в телеграм-канале.

Богомаз сообщил о раненых при обстреле брянского села
Политика
Фото:Яндекс.Карты

26 ноября часть городов и районов ДНР была обесточена в результате массированного удара украинской армии по энергообъектам. 

Свет отключился в большинстве районов Донецка около трех часов ночи, также электричество пропало у части жителей Мариуполя, Волновахи, Макеевки и окрестностей этих городов. Перебои с отоплением наблюдались в Донецке, Горловке и других населенных пунктах.

Теги
ДНР Макеевка газоснабжение газ Украина
Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении 17 атак ВСУ на донецком направлении
Политика
Собянин сообщил об отражении атаки дрона в Подмосковье
Политика
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 21 дек, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 21 дек, 17:37
В Киеве прогремели взрывы Политика, 01:00
Премьер Чехии исключил терроризм в случае со стрельбой в Праге Общество, 00:44
Порошенко получил 37 млн грн из Венгрии перед несостоявшимся визитом туда Политика, 00:23
Эксперты оценили перспективы ЕАЭС на внешних рынках Политика, 00:00
Туризм и концерты обеспечили российским казино рекорд посещаемости Технологии и медиа, 00:00
Глава финского ЦБ предложил путь обхода вето Венгрии на помощь Украине Политика, 21 дек, 23:58
Ясиноватая осталась без газа после обстрела Макеевки Политика, 21 дек, 23:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Силовики пришли в московский клуб после «Почти голой вечеринки» Ивлеевой Общество, 21 дек, 23:44
В Курской области сбили два украинских беспилотника Политика, 21 дек, 23:32
ПСБ выпустил ЦФА для ПСБ Private Banking с доходностью 16% годовых Пресс-релиз, 21 дек, 23:26
Одесский военком проверит задержание мужчины на машине «скорой» Политика, 21 дек, 23:22
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь Общество, 21 дек, 22:43
Руководитель петербургского ковидного госпиталя заявил о нехватке коек Общество, 21 дек, 22:32
В Челябинске альпинист в костюме Деда Мороза упал с 24-го этажа и погиб Общество, 21 дек, 22:28