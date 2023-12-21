Ясиноватая осталась без газа после обстрела Макеевки

Украинские военные обстреляли Макеевку, в результате чего была повреждена система газоснабжения в ДНР, сообщил мэр Ясиноватой (город находится примерно в 15 км от Макеевки) Дмитрий Шевченко в телеграм-канале.

«В результате обстрела г. Макеевки повреждена система газоснабжения городов республики, в том числе и Ясиноватой. Город без газа. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела», — написал Шевченко.

Глава Макеевки Владислав Ключаров сообщил около 23:00 мск, что пожар на газопроводе был локализован, сотрудники газовой службы восстанавливают газоснабжение. «На период проведения аварийно-восстановительных работ в некоторых районах города наблюдается снижение давления газа. По мере устранения аварийной ситуации газоснабжение будет восстановлено всем абонентам города», — уточнил Ключаров в телеграм-канале.

26 ноября часть городов и районов ДНР была обесточена в результате массированного удара украинской армии по энергообъектам.

Свет отключился в большинстве районов Донецка около трех часов ночи, также электричество пропало у части жителей Мариуполя, Волновахи, Макеевки и окрестностей этих городов. Перебои с отоплением наблюдались в Донецке, Горловке и других населенных пунктах.