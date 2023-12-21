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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху предложил членам ХАМАС сдаться или умереть

Премьер Израиля Нетаньяху: члены ХАМАС должны сдаться или умереть
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Израиль будет вести войну в секторе Газа до победы, поэтому члены движения ХАМАС могут «либо сдаться, либо умереть», заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации, передает Times of Israel.

«Мы сражаемся до победы <...> Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели — полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. <...> Всем террористам ХАМАС, от первого до последнего, грозит смерть. У них есть только два варианта: сдаться или умереть», — сказал он.

ХАМАС исключил сделки по обмену с Израилем до прекращения огня
Политика
Фото:Erik Marmor / Getty Images

Заявление прозвучало после критики крайне правым министром финансов Бецалелем Смотричем сообщений о переговорах с ХАМАС об очередном освобождении заложников, отмечает издание.

В ночь на 21 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня на неделю в обмен на освобождение 40 заложников. Источники издания пояснили, что группировка отказывается обсуждать обмен пленными до вступления в силу режима прекращения огня. Впоследствии это подтвердило само движение.

По оценкам Израиля, в заложниках у ХАМАС остаются 108 человек. Посол Израиля в России Александр Бен Цви говорил, что в плену находятся порядка 130 человек, среди них трое россиян.

Прошлое перемирие между сторонами длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.

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Теги
Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС
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