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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитой над Азовским морем украинской ракете

Минобороны: над акваторией Азовского моря силы ПВО сбили украинскую ракету
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, Вооруженными силами Украины около 15:00 была предпринята попытка ракетной атаки по российским объектам.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канала Минобороны.

Минобороны сообщило о перехвате двух ракет С-200 над Азовским морем
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

5 декабря силы ПВО отразили массовую атаку дронов над акваторией Азовского моря и Крымом. Были уничтожены 22 украинских беспилотника.

Минобороны 2 декабря сообщало о перехвате средствами ПВО двух ракет С-200 над Азовским морем. Обе они были модифицированы для ударов по наземным целям, уточнили в ведомстве.

Теги
Военная операция на Украине Азовское море ВСУ
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