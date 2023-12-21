Минобороны сообщило о сбитой над Азовским морем украинской ракете

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, Вооруженными силами Украины около 15:00 была предпринята попытка ракетной атаки по российским объектам.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канала Минобороны.

5 декабря силы ПВО отразили массовую атаку дронов над акваторией Азовского моря и Крымом. Были уничтожены 22 украинских беспилотника.

Минобороны 2 декабря сообщало о перехвате средствами ПВО двух ракет С-200 над Азовским морем. Обе они были модифицированы для ударов по наземным целям, уточнили в ведомстве.