Минобороны сообщило о сбитой над Азовским морем украинской ракете
Минобороны: над акваторией Азовского моря силы ПВО сбили украинскую ракету
Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, Вооруженными силами Украины около 15:00 была предпринята попытка ракетной атаки по российским объектам.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канала Минобороны.
5 декабря силы ПВО отразили массовую атаку дронов над акваторией Азовского моря и Крымом. Были уничтожены 22 украинских беспилотника.
Минобороны 2 декабря сообщало о перехвате средствами ПВО двух ракет С-200 над Азовским морем. Обе они были модифицированы для ударов по наземным целям, уточнили в ведомстве.