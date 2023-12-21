Путин прервал заседание для звонка девочке с «Елки желаний»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой из Санкт-Петербурга Ксенией Мазневой, чью мечту он исполнил в рамках «Елки желаний».

Во время мероприятия президент предупредил других участников встречи, что ненадолго покинет заседание, чтобы поговорить с участницей акции.

«Я хочу вот что сказать: мы с вами занимаемся очень важным делом. Но есть и не менее важные дела. <...> Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — сказал президент (цитата по ТАСС).

«Вы успеете или ручки помыть, или выпить чашку кофе. Я прошу прощения и благодарю за понимание. Спасибо большое. Прервемся минут на десять», — добавил глава государства.

Ксения Мазнева — семиклассница, которая мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей, сообщила пресс-служба Кремля. Путин исполнил ее мечту в рамках акции «Елка желаний», в которой регулярно участвует.

Ранее, 4 декабря, Путин выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, пояснили в Кремле. Среди них оказалась открытка Мазневой.

Девочка записала подводку в виртуальной студии «Первого канала» к сюжету программы «Время» вместе с телеведущей Екатериной Андреевой. О своих впечатлениях она рассказала Путину, сообщили в пресс-службе.

Благотворительная акция «Елка желаний» ежегодно проходит с 2018 года по всей стране. За это время, по данным Кремля, было исполнено более 106 тыс. желаний детей. Организаторы акции — Федеральное агентство по делам молодежи и «Движение первых».