Путин позвонил восьмилетней девочке, чью мечту исполнил на «Елке желаний»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней Агате Былковой, желание которой он исполнил на благотворительной акции «Елка желаний». Девочка из Курганской области вместе с семьей посетила природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск» (ЯНАО), увидела северное сияние и покаталась на оленях.

«Мне очень понравилось все, что мы видели», — сказала девочка президенту.

Президент пообещал, что попросит своих помощников заняться жилищным вопросом семьи Агаты: он решил, что с четырьмя детьми в трехкомнатной квартире тесно.

Путин каждый год участвует в акции «Елка желаний». В декабре этого года он снова выбрал три елочных шарика-открытки с новогодними желаниями детей. В конце декабря он позвонил девочке Саше из Запорожской области — та рассказала ему об исполнившейся мечте посетить дом Деда Мороза в Великом Устюге.

Еще одно желание, которое президент должен исполнить, — от мальчика из Ставропольского края. Он мечтает побывать в военной академии вооруженных сил.