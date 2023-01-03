Путин позвонил восьмилетней девочке, чью мечту исполнил на «Елке желаний»
Президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней Агате Былковой, желание которой он исполнил на благотворительной акции «Елка желаний». Девочка из Курганской области вместе с семьей посетила природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск» (ЯНАО), увидела северное сияние и покаталась на оленях.
«Мне очень понравилось все, что мы видели», — сказала девочка президенту.
Президент пообещал, что попросит своих помощников заняться жилищным вопросом семьи Агаты: он решил, что с четырьмя детьми в трехкомнатной квартире тесно.
Путин каждый год участвует в акции «Елка желаний». В декабре этого года он снова выбрал три елочных шарика-открытки с новогодними желаниями детей. В конце декабря он позвонил девочке Саше из Запорожской области — та рассказала ему об исполнившейся мечте посетить дом Деда Мороза в Великом Устюге.
Еще одно желание, которое президент должен исполнить, — от мальчика из Ставропольского края. Он мечтает побывать в военной академии вооруженных сил.