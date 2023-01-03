Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Путин позвонил восьмилетней девочке, чью мечту исполнил на «Елке желаний» Общество, 21:00
Киев обвинил Россию в задержках проверок судов по зерновой сделке Политика, 20:45
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 20:29
Нетаньяху отложил поездку в ОАЭ после посещения Храмовой горы министром Политика, 20:26
Где и как провести новогодние праздники с разным бюджетом. Видео Общество, 19:48
Стало известно количество человек посетивших прощальную церемонию Пеле Спорт, 19:48
В Запорожской области ввели пропуска для проезда через блокпосты Политика, 19:33
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 19:25
Times of Israel узнала о послании Лаврову от Блинкена Политика, 19:22
В Омской области самолет на сверхнизкой высоте пролетел над шоссе. Видео Общество, 19:08
Bloomberg узнал о спорах в ФРГ по поводу замороженных российских активов Экономика, 19:04
Президент ФИФА ответил на критику за селфи с гробом Пеле Спорт, 19:00
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:27
Общество ,  
0 

Путин позвонил восьмилетней девочке, чью мечту исполнил на «Елке желаний»

Путин позвонил восьмилетней Агате, новогоднее желание которой исполнил
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней Агате Былковой, желание которой он исполнил на благотворительной акции «Елка желаний». Девочка из Курганской области вместе с семьей посетила природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск» (ЯНАО), увидела северное сияние и покаталась на оленях.

«Мне очень понравилось все, что мы видели», — сказала девочка президенту.

Президент пообещал, что попросит своих помощников заняться жилищным вопросом семьи Агаты: он решил, что с четырьмя детьми в трехкомнатной квартире тесно.

Путин каждый год участвует в акции «Елка желаний». В декабре этого года он снова выбрал три елочных шарика-открытки с новогодними желаниями детей. В конце декабря он позвонил девочке Саше из Запорожской области — та рассказала ему об исполнившейся мечте посетить дом Деда Мороза в Великом Устюге.

Еще одно желание, которое президент должен исполнить, — от мальчика из Ставропольского края. Он мечтает побывать в военной академии вооруженных сил.

Теги
Персоны
Владимир Путин Новый год

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Новогоднее обращение Владимира Путина. Видео
Общество
Путин в новогоднем обращении выступил в окружении военных
Политика
Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть в новогодние праздники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter