Путин созвонился с семилетним мальчиком с «Елки желаний»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин созвонился с семилетним Давидом из Ставропольского края, который мечтал побывать в военной академии. Путин во время благотворительной акции «Елка желаний» в декабре получил открытку, в которой была описана мечта мальчика. Об этом сообщает кремлевский пул журналистов «РИА Новости» в своем телеграм-канале.

На опубликованном видео Путин спрашивает у Давида: «Как твое путешествие по Москве?»

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В Москве мальчику показали Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В телефонном разговоре Давид рассказал Путину, что сходил с семьей в «Москвариум», где ему очень понравилось, а еще он собирается на каток, но не умеет кататься на коньках. Президент в ответ сказал, что попросит «своих ребят, сотрудников наших» подобрать мальчику и всем его сопровождающим коньки. Позже он поздравил Давида с Новым годом и наступающим Рождеством, мальчик пригласил его в гости.

3 января Путин позвонил восьмилетней Агате Былковой, желание которой он также исполнил на «Елке желаний». Девочка из Курганской области вместе с семьей посетила природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск» (ЯНАО), увидела северное сияние и покаталась на оленях. Президент пообещал, что попросит своих помощников заняться жилищным вопросом семьи Агаты: он решил, что с четырьмя детьми в трехкомнатной квартире тесно.

Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний». В этом году шарики-открытки на елке были трех цветов: с пожеланиями детей военных (синие), жителей новых регионов (зеленые) и детей с особенностями здоровья (красные). В декабре 2022 года он выбрал три елочных шарика-открытки с новогодними желаниями детей. 27 декабря он позвонил девочке Саше из Запорожской области, которая мечтала встретиться с Дедом Морозом. Путин подарил ей и ее семье поездку в Великий Устюг.