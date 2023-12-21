Матвиенко рассказала, когда ИИ научится правильно писать законы

Матвиенко: ИИ можно использовать в законотворчестве, но не принимать эти законы

Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Искусственный интеллект можно использовать при написании законопроектов, но принимать законы, написанные им, — более далекая перспектива. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

По словам Матвиенко, технология может «существенно» облегчить работу законодателей, но не заменить людей в законотворчестве. Это связано с тем, что искусственный интеллект не может учесть нужды и переживания граждан, считает она.

«Когда искусственный интеллект научится ногами протоптать какую-то далекую деревню в Тверской области, военный городок в Забайкалье, тогда, может, он сможет и правильно законы писать», — полагает спикер.

Ранее президент Владимир Путин на конференции AI Journey, посвященной искусственному интеллекту, заявил, что внедрение ИИ в разные сферы жизни начинает новую главу в истории существования человечества.

Президент обратил внимание на расширение области применения искусственного интеллекта в сфере госуслуг и госуправления. Россияне, по его словам, наблюдают, как технология «делает более простыми и удобными многие повседневные процессы».

От того, каких результатов добьется Россия в «ожесточенном» соперничестве в этой сфере с другими странами, зависит ее место в мире, суверенитет, безопасность и состоятельность, подчеркнул тогда Путин. Кроме того, от развития ИИ также зависит возможность России решать задачи экономики и промышленности на качественно новом уровне, отметил он.