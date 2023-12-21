Белоусов назвал приемлемый для экономики России курс доллара

Белоусов: для импортеров и экспортеров приемлем курс на уровне ₽90 за доллар

Фото: Владислав Шатило / РБК

Курс доллара на уровне ₽90 является приемлемым для российских экспортеров и импортеров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента России.

Российская экономика, по его словам, нашла «точку равновесия экспорта и импорта».

«Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар, что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

На торгах 21 декабря, курс доллара (USD/RUB) на Мосбирже впервые с 11 декабря поднялся выше отметки ₽92.

В октябре, когда доллар торговался на уровне ₽97 за единицу, президент России Владимир Путин сказал, что для бюджета страны необходим курс «чуть-чуть пониже». Он подчеркнул, что высокий курс доллара «не связан с какими-либо проблемами в экономике».

В 2022 году доля доллара в расчетах за экспорт в Россию резко снизилась на фоне увеличения доли рубля и юаня. Путин объяснял уход от доллара введением западных санкций, но исключал полный отказ от него.