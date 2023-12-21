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Белоусов назвал приемлемый для экономики России курс доллара

Белоусов: для импортеров и экспортеров приемлем курс на уровне ₽90 за доллар
Курс доллара ЦБ USD ₽90,406 +0,35% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Курс доллара на уровне ₽90 является приемлемым для российских экспортеров и импортеров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента России.

Российская экономика, по его словам, нашла «точку равновесия экспорта и импорта».

«Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар, что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Путин исключил отказ России от доллара
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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

На торгах 21 декабря, курс доллара (USD/RUB) на Мосбирже впервые с 11 декабря поднялся выше отметки ₽92.

В октябре, когда доллар торговался на уровне ₽97 за единицу, президент России Владимир Путин сказал, что для бюджета страны необходим курс «чуть-чуть пониже». Он подчеркнул, что высокий курс доллара «не связан с какими-либо проблемами в экономике».

В 2022 году доля доллара в расчетах за экспорт в Россию резко снизилась на фоне увеличения доли рубля и юаня. Путин объяснял уход от доллара введением западных санкций, но исключал полный отказ от него.

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Андрей Белоусов курс доллара экспорт импорт
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

чиновник, первый вице-премьер России

17 марта 1959 года
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