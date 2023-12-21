В Люберцах умер раненный после падения наледи с крыши военкомата мужчина

В Люберцах умер мужчина, раненный при сходе льда с крыши военкомата

Один из пострадавших после падения глыбы льда с крыши военкомата в подмосковном городе Люберцы умер в больнице, сообщили РБК в ГСУ СК России по Московской области.

20 декабря с крыши административного здания в Люберцах свалились наледь и снег, четыре человека получили травмы. Один из них умер в больнице от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса (халатность и причинение смерти по неосторожности вследствие исполнения своих профессиональных обязанностей).

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Следователи проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с которого сошел лед.

По данным телеграм-канала Shot, погибший — 34-летний Федор Кузьмин. От удара он получил перелом позвоночника в области поясницы, многочисленные переломы ребер, острый край льда проткнул ему легкое. У мужчины началось внутреннее кровотечение. Он стоял в очереди у военкомата, чтобы встать на учет по месту прописки.

Еще одну пострадавшую госпитализировали с ранением головы в состоянии средней тяжести.

18 декабря в Санкт-Петербурге погиб 31-летний мужчина, после того как на него упала наледь с крыши дома.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). 78.ru со ссылкой на очевидца добавило, что вокруг тела было много сосулек, а рядом лежала большая ледяная глыба.