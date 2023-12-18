В Петербурге мужчина погиб после падения наледи с крыши дома

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В Санкт-Петербурге погиб 31-летний мужчина, по предварительным данным, после падения на него наледи с крыши дома, в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело было найдено около одного из домов на проспекте Мечникова в Калининском районе города. Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Наледь упала на мужчину перед входом в расположенный на первом этаже дома круглосуточный мини-маркет, уточнила «Фонтанка».

Как пишет 78.ru, 18 декабря в 5 часов утра в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что у дома № 10 по проспекту Мечникова лежит мужчина головой в сугроб. По словам очевидца, мужчина был уже мертв, вокруг него было много сосулек, в том числе лежала большая ледяная глыба.

17 декабря в Калужской области погиб семилетний ребенок из-за схода снега с крыши одноэтажного дома. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, это произошло в городе Кондрово, ребенок жил в частном доме и гулял во дворе. По словам главы региона, скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).