Четыре человека получили травмы при сходе льда и снега с крыши военкомата

При сходе наледи с крыши военкомата в Люберцах пострадали четыре человека

Фото: Прокуратура Московской области

В подмосковных Люберцах с крыши военкомата на посетителей упали куски льда и снег, в результате чего различные травмы получили четыре человека, стоявших у входа, сообщает «Люберецкая панорама».

В администрации города пояснили, что произошло падение снега с кровли здания военного комиссариата, принадлежащего Министерству обороны, уточняет издание.

Трое из пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, один человек отказался от госпитализации. «В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один из них был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Трое госпитализированы в больницу: один в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии и один в больнице после осмотра врачами от госпитализации отказался», — сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Прокуратура Московской области начала проверку, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Прокуроры намерены установить причины, которые привели к созданию опасной ситуации для людей и дать оценку «соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами, качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи».

В Калужской области в результате схода снега с крыши одноэтажного дома погиб семилетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы. Инцидент произошел около 17:00 мск 17 декабря во дворе одноэтажного многоквартирного дома.



Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что скорая прибыла на место через 14 минут, однако ребенок скончался на месте.