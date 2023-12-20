При сходе наледи с крыши военкомата в Люберцах пострадали четыре человека
В подмосковных Люберцах с крыши военкомата на посетителей упали куски льда и снег, в результате чего различные травмы получили четыре человека, стоявших у входа, сообщает «Люберецкая панорама».
В администрации города пояснили, что произошло падение снега с кровли здания военного комиссариата, принадлежащего Министерству обороны, уточняет издание.
Трое из пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, один человек отказался от госпитализации. «В результате происшествия в Люберцах пострадали четыре человека. Один из них был осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался. Трое госпитализированы в больницу: один в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии и один в больнице после осмотра врачами от госпитализации отказался», — сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Прокуратура Московской области начала проверку, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Прокуроры намерены установить причины, которые привели к созданию опасной ситуации для людей и дать оценку «соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами, качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи».
В Калужской области в результате схода снега с крыши одноэтажного дома погиб семилетний ребенок.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы. Инцидент произошел около 17:00 мск 17 декабря во дворе одноэтажного многоквартирного дома.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что скорая прибыла на место через 14 минут, однако ребенок скончался на месте.
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