Израиль потребовал эвакуировать часть населения города на юге Газы
Израиль потребовал эвакуировать 20% населения крупного города на юге Газы
Армия Израиля обозначила 20% территории города Хан-Юнис в качестве зоны, из которой нужно эвакуироваться, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
«20 декабря израильские военные определили новый район, охватывающий около 20 процентов центральной и южной части города Хан-Юнис, для немедленной эвакуации», — говорится в сообщении.
До начала боевых действий на этой территории проживало более 111 тыс. человек, сообщили в ООН. В районе также находятся 32 лагеря для беженцев, в которых проживает около 141 тыс. перемещенных палестинцев. Большая часть из них была эвакуирована с севера эксклава.
В секторе Газа продолжаются боевые действия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.