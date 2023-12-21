Израиль потребовал эвакуировать часть населения города на юге Газы

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Армия Израиля обозначила 20% территории города Хан-Юнис в качестве зоны, из которой нужно эвакуироваться, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

«20 декабря израильские военные определили новый район, охватывающий около 20 процентов центральной и южной части города Хан-Юнис, для немедленной эвакуации», — говорится в сообщении.

До начала боевых действий на этой территории проживало более 111 тыс. человек, сообщили в ООН. В районе также находятся 32 лагеря для беженцев, в которых проживает около 141 тыс. перемещенных палестинцев. Большая часть из них была эвакуирована с севера эксклава.

В секторе Газа продолжаются боевые действия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.