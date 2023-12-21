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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль потребовал эвакуировать часть населения города на юге Газы

Израиль потребовал эвакуировать 20% населения крупного города на юге Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Abed Sabah / Reuters
Фото: Abed Sabah / Reuters

Армия Израиля обозначила 20% территории города Хан-Юнис в качестве зоны, из которой нужно эвакуироваться, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

«20 декабря израильские военные определили новый район, охватывающий около 20 процентов центральной и южной части города Хан-Юнис, для немедленной эвакуации», — говорится в сообщении.

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До начала боевых действий на этой территории проживало более 111 тыс. человек, сообщили в ООН. В районе также находятся 32 лагеря для беженцев, в которых проживает около 141 тыс. перемещенных палестинцев. Большая часть из них была эвакуирована с севера эксклава.

В секторе Газа продолжаются боевые действия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Война Израиля и ХАМАС. Главное
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Фото:Yasser Qudih / Reuters

Теги
Израиль сектор Газа ХАМАС палестино-израильский конфликт эвакуация
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