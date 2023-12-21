Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Богомаз сообщил о попытке атаки БПЛА на Брянскую область

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале сообщил о попытке Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории Суражского района с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По его словам, российские силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — заявил губернатор.

Ранее, 19 декабря, в Брянской области сбили три украинских дрона. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений также не было.