Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Богомаз сообщил о попытке атаки БПЛА на Брянскую область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале сообщил о попытке Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории Суражского района с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — заявил губернатор.
Ранее, 19 декабря, в Брянской области сбили три украинских дрона. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений также не было.