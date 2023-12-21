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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Богомаз сообщил о попытке атаки БПЛА на Брянскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале сообщил о попытке Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории Суражского района с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Волгоградский губернатор Бочаров сообщил об атаке БПЛА на регион
Политика
По его словам, российские силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», — заявил губернатор.

Ранее, 19 декабря, в Брянской области сбили три украинских дрона. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений также не было.

Теги
Россия Украина Брянская область Александр Богомаз
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