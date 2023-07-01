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В работе Twitter в США произошел сбой

Сбой произошел в работе соцсети Twitter в США
Фото: Mark Makela / Getty Images
Фото: Mark Makela / Getty Images

В работе соцсети Twitter в США произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает такие проблемы.

На сбои в работе соцсети пожаловались более 7,4 тыс. пользователей. С трудностями в доступе к сайту столкнулся 41% из них, 40% пожаловались на проблемы с приложением.

В начале июня произошел масштабный сбой в работе сервисов корпорации Microsoft. Пользователи жаловались на проблемы с Microsoft Store, Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Teams, Outlook.

Сбой затронул США, Францию, Индию, Германию, Италию и другие страны. Пользователи сообщали об отсутствии соединения с сервером, сложностях с авторизацией и входом на сайт, сбоях в работе приложений.

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