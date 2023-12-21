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В Екатеринбурге мужчину осудили на 18 лет за попытку поджечь военкомат

Суд в Екатеринбурге осудил мужчину на 18 лет за попытку поджога военкомата
Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Центральный окружной суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Николая Юрьева к 18 годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат в закрытом городе Новоуральске, сообщил «Коммерсанту» его адвокат Александр Козлов.

Юрьева задержали 5 февраля. Следствие настаивало, что он планировал кинуть коктейль Молотова в окно военкомата в Новоуральске, захватить власть в ряде уральских городов, его конечной целью было свержение конституционного строя.

Мужчина является сторонником сообщества «Граждане СССР» (признано в России экстремистским и запрещено), он пояснил, что при попытке поджога военкомата был не один, а с военнослужащими, которых он считал своими друзьями. Именно они, с его слов, ждали от Юрьева приказа действовать.

Юрьева признали виновным за содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК), подготовку к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК) и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК). Первые четыре года наказания он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Полиция задержала подозреваемого в попытке взрыва военкомата мультиваркой
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Фото:Никита Попов / РБК

О задержании мужчины, который планировал поджечь военкомат в Новоуральске, ФСБ сообщила в начале марта. В квартире задержанного обнаружили три самодельных зажигательных устройства и вещества, предназначенные для их изготовления.

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Теги
Свердловская область Екатеринбург военкомат теракт
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