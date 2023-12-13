Полиция задержала подозреваемого в попытке взрыва военкомата мультиваркой

Полиция задержала подозреваемого в попытке теракта в военкомате Новосибирска

Фото: Никита Попов / РБК

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в попытке теракта в военкомате Новосибирска, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили 5 декабря. Возбуждено уголовное дело о теракте, подозреваемого задержали на 48 часов. Мужчина — ранее судимый 27-летний житель Бердска Евгений Ряполов, который, по данным полицейских, состоял в ячейке запрещенного в России праворадикального движения.

РБК обратился за комментарием в СУ СК по Новосибирской области.

По информации телеграм-канала Shot, подозреваемый собирался устроить теракт с помощью самодельного взрывного устройства в мультиварке. Внутри нее обнаружили таймер с проводами, нитью накаливания и сыпучим веществом серого цвета, все было запитано батарейкой. Саперы уничтожили мультиварку.

28 ноября Второй Западный окружной военный суд признал жителя Вологодской области виновным в подготовке теракта и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Обвиняемый — житель региона 1999 года рождения. По данным ФСБ, он состоял в террористической организации National Socialism/White Power. В спецслужбе считают, что он планировал совершить теракт в зданиях правоохранительных органов.