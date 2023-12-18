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Вильфанд предупредил об аномальной оттепели в Москве до плюс 6 градусов

Вильфанд: в Москву идет аномальная оттепель с температурой до плюс 6 градусов

В Москву идет аномальная оттепель до плюс 6 градусов, которая может сохраниться несколько недель. Об этом «Комсомольской правде» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, оттепель началась еще в воскресенье, когда температура в Москве стала плюсовой после часа дня. Он объяснил это сломом циркуляционного механизма в атмосфере: над Норвежским морем сформировался очень «глубокий циклон» («глубокий» по терминологии метеорологов — это атмосферный вихрь с очень низким давлением в центре).

«По южной периферии эциклона воздушные массы будут перемещаться с очень большой скоростью из Атлантики. Океан, как известно, не замерзает, температура там на 10 — 15 градусов выше, чем над континентом», — объяснил Вильванд.

Как уточнил метеоролог, в понедельник в столице днем будет от 0 до 2 градусов тепла, пасмурно и с небольшими осадками. Во вторник — до плюс пяти днем, с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем. В среду и четверг — до плюс 5 градусов, а в пятницу температура повысится до плюс 6 градусов.

Отвечая на вопрос о том, что будет с рекордными сугробами во время оттепели, Вильфанд заявил: «Снег, конечно, останется. На следующей неделе он начнет подтаивать, потом подмерзнет. Можно уверенно говорить, что снег останется с нами и в новогоднюю ночь. И можно будет весело играть в снежки и лепить снеговиков».

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В настоящее время в Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, следует из данных Гидрометцентра.

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Несколькими днями ранее, 15 декабря, в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, а в ближнем Подмосковье — до 33% от климатической нормы декабря. Ученые прогнозировали, что за сутки в столице выпадет рекордное количество осадков — 23 мм, благодаря чему сугробы вырастут на 12–15 см и достигнут полуметра.

Синоптики в разговоре с РБК отмечали, что погодные изменения вызваны пришедшим в Москву южным циклоном «Ваня», который несет в себе большие запасы влаги.

Теги
Новый Год снег Погода Роман Вильфанд потепление
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