Москвичам пообещали символическое похолодание перед Новым годом

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В конце недели в Москве начнется «символическое похолодание»: погода в регионе станет более зимней, но все равно теплее климатической нормы. Об этом РБК сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, с 21 по 23 декабря температура воздуха будет колебаться вблизи нулевой отметки и немного выше, ожидаются дождь и мокрый снег.

«Похолодание ожидается с 24 декабря, но температура все равно будет теплее нормы», — добавила она. Синоптик отметила, что снижение температуры будет символическим, однако «характер погоды станет более зимний».

Столбики термометра опустятся до -6 градусов, а на следующий день, 25 декабря, будет еще холоднее — до -8 градусов.

Южный циклон «Ваня» в середине декабря принес в Центральную Россию и московский регион рекордные снегопады — в ночь на 15 декабря в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Но 17 декабря в городе началась оттепель.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что, несмотря на потепление, рекордные сугробы в регионе останутся и в новогоднюю ночь: «Можно будет весело играть в снежки и лепить снеговиков».