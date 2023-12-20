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Москвичам пообещали символическое похолодание перед Новым годом

Синоптик Макарова: с 24 декабря в Москве начнется символическое похолодание
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В конце недели в Москве начнется «символическое похолодание»: погода в регионе станет более зимней, но все равно теплее климатической нормы. Об этом РБК сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, с 21 по 23 декабря температура воздуха будет колебаться вблизи нулевой отметки и немного выше, ожидаются дождь и мокрый снег.

«Похолодание ожидается с 24 декабря, но температура все равно будет теплее нормы», — добавила она. Синоптик отметила, что снижение температуры будет символическим, однако «характер погоды станет более зимний».

Столбики термометра опустятся до -6 градусов, а на следующий день, 25 декабря, будет еще холоднее — до -8 градусов.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Южный циклон «Ваня» в середине декабря принес в Центральную Россию и московский регион рекордные снегопады — в ночь на 15 декабря в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Но 17 декабря в городе началась оттепель.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что, несмотря на потепление, рекордные сугробы в регионе останутся и в новогоднюю ночь: «Можно будет весело играть в снежки и лепить снеговиков».

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Теги
похолодание в Москве Москва непогода Гидрометцентр Новый год
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