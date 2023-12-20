Россия и арабские страны договорились защищать суверенитет Сирии

Идлиб, Сирия (Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images)

Участники Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) договорились оберегать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии, говорится в итоговой декларации.

«Обязуемся оберегать суверенитет, единство, стабильность и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики», — цитирует документ ТАСС. Участники обязались поддержать разрешение сирийского кризиса и устранить его последствия, в том числе в сфере безопасности.

В VI сессии РАФС принял участие глава МИД России Сергей Лавров, а также его коллеги из Лиги арабских государств (ЛАГ). Форум прошел 20 декабря в Марракеше. В последний раз Лавров встречался с главами ЛАГ в конце ноября, тогда они обсудили войну Израиля с движением ХАМАС.

ЛАГ была создана в Каире 22 марта 1945 года. Страны — учредительницы ЛАГ: Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания и Йемен.

Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.