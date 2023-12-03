 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Российские «Панцири» сбили большинство авиабомб Израиля по Сирии

Минобороны: российские «Панцири» сбили большинство авиабомб Израиля по Сирии
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» сбили большинство авиабомб Израиля по объектам вблизи Дамаска в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

«2 декабря с 01:33 до 01:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаска. <...> Большая часть авиабомб сбита. Жертв и пострадавших нет», — сказал он.

Ночью 2 декабря сирийское госагентство SANA и телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источники в военных ведомствах сообщили, что израильские силы нанесли удар по окрестностям Дамаска. Средства противовоздушной обороны отреагировали на удар и сбили большую часть ракет. В результате атаки сирийская сторона понесла «материальные потери», говорилось в сообщении.

После начала войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты. 7 октября власти Сирии заявили о поддержке Палестины в борьбе с Израилем и осудили «жестокие действия израильской оккупации» против палестинского народа.

Теги
Израиль Минобороны Сирия
Материалы по теме
ЦАХАЛ ударила по объектам в Сирии в ответ на обстрел
Политика
ЦАХАЛ ударила по объекту в Сирии в ответ на атаку дроном школы в Эйлате
Политика
По базе США у месторождения Эль-Омар на востоке Сирии выпустили 15 ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
В Париже после нападения с ножом погиб человек Общество, 02:56
Президент Гвинеи-Бисау сообщил о предотвращении военного переворота Политика, 02:47
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Российские «Панцири» сбили большинство авиабомб Израиля по Сирии Политика, 02:21
В США предложили запретить дипфейки после скандала с интимными фото Технологии и медиа, 01:47
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Тетя погибшего военного опровергла его участие в клипе «Тает лед» Политика, 01:23
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
В Пентагоне пообещали не допустить победы России над Украиной Политика, 00:48
Венгрия сочла Украину неготовой к ЕС из-за отказа в выезде Порошенко Политика, 00:32
В «Яндексе» рассказали о новой угрозе мошенничества для пользователей iOS Технологии и медиа, 00:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 02 дек, 23:55