Российские «Панцири» сбили большинство авиабомб Израиля по Сирии

Комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» сбили большинство авиабомб Израиля по объектам вблизи Дамаска в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

«2 декабря с 01:33 до 01:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаска. <...> Большая часть авиабомб сбита. Жертв и пострадавших нет», — сказал он.

Ночью 2 декабря сирийское госагентство SANA и телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источники в военных ведомствах сообщили, что израильские силы нанесли удар по окрестностям Дамаска. Средства противовоздушной обороны отреагировали на удар и сбили большую часть ракет. В результате атаки сирийская сторона понесла «материальные потери», говорилось в сообщении.



После начала войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты. 7 октября власти Сирии заявили о поддержке Палестины в борьбе с Израилем и осудили «жестокие действия израильской оккупации» против палестинского народа.