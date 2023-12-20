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Война санкций ,  
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Литва запретила пустым грузовикам из ЕС въезжать в Россию и Белоруссию

Литва запретила пустым грузовикам из ЕС пересекать границу с Россией
Сюжет
Война санкций
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пустые грузовики, которые зарегистрированы в странах Евросоюза, не могут пересекать границу Литвы в направлении Белоруссии и России, сообщила литовская таможня.

В службе меру объяснили регламентом ЕС, запрещающим экспорт автомобилей в Россию и Белоруссию, а также их транзит через Россию. Исключение сделали для грузовиков, которые перевозят товары с таможенной территории союза, отметили в публикации.

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Литовские власти неоднократно ужесточали контроль за транзитными грузами, следующими в третьи страны через Россию. С начала ноября литовская таможня решила уделять внимание классификации грузов и рекомендовала максимально подробно описывать декларируемые товары с указанием их свойств и приложением документов об этом.

В декабре Литва ужесточила правила экспорта и транзита санкционных товаров через Белоруссию и Россию. Там сделали обязательной подачу декларации на такие товары, иначе автомобили не выпустят из Евросоюза.

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Теги
Литва таможня санкции Россия Белоруссия ЕС
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