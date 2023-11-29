Литва снизила пропуск грузовиков из Калининграда до трех машин в час

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Литва снизила пропускную способность пункта пропуска «Чернышевское — Кибартай» на границе с Калининградской областью в два с половиной раза, пишет «РБК Калининград» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«Действия Литвы повлекли за собой скопление выезжающего из Российской Федерации транспорта у пункта пропуска «Чернышевское» и, как следствие, значительное отставание времени проезда к пункту пропуска от изначально забронированного в электронной очереди», — говорится в сообщении.

Ранее средняя пропускная способность погранперехода составляла 130 грузовиков в сутки, сейчас таможенники оформляют не более трех машин в час или не более 60 автомобилей в сутки, отставание от забронированного времени проезда превысило двое суток, отметили в ведомстве.

Летом 2022 года Литва, сославшись на санкции ЕС, ограничила железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Под запрет попали стройматериалы, металл, древесина, цемент, удобрения, алкоголь и другие товары. Россия назвала это решение незаконным. После критики со стороны российских властей Еврокомиссия уточнила санкции, разрешив транзит по железной дороге при «эффективном контроле», но оставив под запретом автомобильный транзит в Калининград.

После литовские власти неоднократно ужесточали контроль за транзитными грузами, следующими в третьи страны через Россию. С начала ноября литовская таможня решила уделять внимание классификации грузов и рекомендовала максимально подробно описывать декларируемые товары с указанием их свойств и приложением документов об этом.