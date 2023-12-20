Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Леонид Брежнев (Фото: Борис Кауфман / РИА Новости)

Депутаты городского совета Днепра (бывший Днепропетровск) лишили генерального секретаря ЦК КПСС (1964–1982 годы), председателя президиума Верховного Совета СССР (1977–1982 годы) Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем телеграм-канале, в посте, посвященному результатам последней сессии городского совета в 2023 году.

«Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. <...> Леонид Брежнев лишен звания «Почетный гражданин Днепра». Декоммунизацию города мы доведем до конца. Кто бы что ни говорил», — написал Филатов.

Он также сообщил о переименовании Екатеринославского бульвара, который теперь называется Кельнским. Мэр пояснил, что так городские власти выразили благодарность немецкому городу-побратиму за поддержку.

В сентябре 2023 года администрация Днепра не увидела оснований для лишения Брежнева звания почетного гражданина по нескольким основаниям. Там пояснили, что звание было присвоено Брежневу в 1979 году, а в 2017 году оно перестало существовать и утратило силу, поскольку город получил другое имя, а следовательно, изменилось и звание. Еще одним аргументом было то, что Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» был принят в 2015 году и не распространялся на решения органов местного самоуправления, принятые до 1991 года. Решение, подписанное мэром Филатовым, было принято в ответ на петицию о лишении звания, которую поддержал 41 житель города.

В мае 2023 года Киевский городской совет лишил Брежнева звания почетного гражданина столицы Украины.



Тогда звания почетного гражданина Киева были лишены все деятели КПСС, Компартии Украины, компартий союзных республик бывшего СССР начиная с должности секретаря районного комитета партии и выше. Кроме того, без звания остались комсомольские руководители Украины начиная с поста секретаря районной организации, сотрудники и агенты КГБ СССР и всех союзных республик бывшего СССР, а также те, кто окончил высшие учебные заведения КГБ СССР, кроме технических специальностей.

В июле 2023 года на родине Брежнева в украинском городе Каменское (прежнее название — Днепродзержинск) власти снесли его бюст, установленный после того, как генсек КПСС стал дважды Героем Советского Союза.



Городские руководители пояснили тогда, что бюст перенесут на территорию музея истории города.