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Политика ,  
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Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева

Киевский горсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города
Леонид Брежнев
Леонид Брежнев (Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС)

Киевский городской совет лишил генерального секретаря ЦК КПСС (1964–1982 годы), председателя президиума Верховного Совета СССР (1977–1982 годы) Леонида Брежнева звания почетного гражданина. Трансляция заседания проходила на сайте совета.

За это решение проголосовали 82 депутата из 91. Голосов против не было, девять человек не участвовали в голосовании.

Звания почетного гражданина Киева этим решением лишен не только Брежнев, но и все деятели КПСС, Компартии Украины, компартий союзных республик бывшего СССР начиная с должности секретаря районного комитета партии и выше. Кроме того, без звания остались комсомольские руководители Украины начиная с поста секретаря районной организации, сотрудники и агенты КГБ СССР и всех союзных республик бывшего СССР, а также те, кто окончил высшие учебные заведения КГБ СССР, кроме технических специальностей.

В итоге в персональном списке тех, у кого отозвали звание почетного гражданина Киева, кроме Брежнева оказались еще пять человек, в том числе вьетнамский революционер Чыонг Тинь (Данг Суан Кху). «Специально для всех — это лидер Коммунистической партии Республики Вьетнам. У нас был почетным гражданином города Киева. Ну, бывает», — сказал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Звание «Почетный гражданин Киева» было учреждено в 1982 году — как отмечает издание «Страна», Брежнев был первым, кто его удостоился. В 1981 году он открывал в Киеве памятник «Родина-мать». Брежнев умер в том же году, когда стал почетным гражданином Киева.

Брежнев родился в г. Каменское Екатеринославской губернии (сейчас — административный центр Каменского района Днепропетровской области Украины). В советское время город был переименован в Днепродзержинск, а в 2016 году снова стал Каменским. Там в 1976 году был установлен бюст Брежнева как дважды Героя (Советского Союза и Социалистического Труда).

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В январе горсовет Каменского отказался рассматривать вопрос о демонтаже бюста Брежнева, сославшись на нехватку средств.

Теги
Леонид Брежнев почетный гражданин звание Украина Киев

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