Песков рассказал о частной встрече Путина с Назарбаевым в Москве

Нурсултан Назарбаев (Фото: kremlin.ru)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин встретились в прошедшие выходные в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[Назарбаев] действительно был в Москве, и была его частная встреча с президентом. Это мы можем подтвердить, да», — сказал Песков.

О том, что первый лидер Казахстана прилетел в Москву для встречи с российским коллегой, сообщил 18 декабря телеграм-канал «Взгляд на Восток» со ссылкой на блогера Антона Бударова. По его словам, Назарбаев «хочет заручиться поддержкой Москвы, чтобы вернуть себе былые позиции».

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В прошлый раз Назарбаев прилетал в Москву 10 июня 2022 года. Он тогда встретился с Путиным.

Это был первый визит Назарбаева после крупных беспорядков и акций протеста, который произошли в Казахстане в январе 2022 года. Митингующие тогда захватили аэропорт Алма-Аты и здания нескольких администраций. Одним из требований было исключение Назарбаева из политики.

По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, а после подавления демонстраций Назарбаев лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, титула елбасы и связанных с ним привилегий.