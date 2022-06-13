Назарбаев впервые после протестов встретился с Путиным в Москве

Назарбаев и Путин пожелали друг другу крепкого здоровья и выразили уверенность на продолжение дружеских контактов, сообщили в Казахстане. В последний раз президенты встречались в декабре 2021 года

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин (Фото: elbasy.kz)

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба казахстанского политика.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. «Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Назарбаев пожелали друг другу крепкого здоровья и благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов.

Кремль о встрече не сообщал. Последняя встреча двух политиков, согласно данным пресс-службы Путина, произошла в декабре 2021 года.

Это первая официальная встреча Назарбаева с Путиным после проведения референдума по Конституции в Казахстане. Из нее исключили положения о правовом статусе и полномочиях Назарбаева, а также ввели ограничения на число президентских сроков.

Помимо этого, из п. 2 ст. 91 исключили формулировку о Назарбаеве и неизменности его статуса как елбасы, то есть лидера нации. В то же время в тексте новой Конституции Назарбаев остался как «основатель независимого государства».

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Исключение Назарбаева из политики было одним из требований, звучавших на протестах в Казахстане в январе 2022 года. Во время беспорядков были захвачены аэропорт Алма-Аты и здания администраций, разграблены магазины. По данным Генпрокуратуры, в результате протестов погибли 230 человек. После подавления протестов три зятя первого президента, его племянник и другие родственники лишились занимаемых должностей, а сам Назарбаев лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Кроме того, он перестал быть главой правящей партии «Нур Отан», которую позже переименовали в «Аманат».

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он сложил полномочия президента 20 марта 2019 года.