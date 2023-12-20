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Собянин сообщил о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы

Мэр Москвы Собянин сообщил о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы
Сюжет
Новости Москвы
По словам московского мэра, в планах также обновить подвижной состав московского транспорта и построить еще три новые линии метро
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Московские центральные диаметры (МЦД) свяжут Москву с другими крупными городами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства города перед Мосгордумой.

«Сеть МЦД будет продлена в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России», — отметил Собянин. Он добавил, что в планах обновить подвижной состав московского транспорта и построить еще три новые линии метро, в том числе 40 новых станций.

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Фото:stroi_mos_ru / Telegram

О планах продлить наземное метро от Москвы до Тулы, Калуги и других городов в регионах, окружающих столицу, заявил президент Владимир Путин в поздравлении москвичей с Днем города в сентябре. Он сказал, что флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог. «На первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны».

В 2019 году МЦД соединили Москву и города ближайшего Подмосковья: МЦД-1, длиной 52 км, проходит от Одинцово до Лобни, МЦД-2, длиной 80 км, — от Нахабино до Подольска.

В 2023 году открылись еще два диаметра: МЦД-3 и МЦД-4 — от Зеленограда до Раменского и от Апрелевки до Железнодорожного соответственно. Общая протяженность диаметров составила более 170 км с 80 станциями, из которых 32 — пересадочные узлы на другие виды рельсового транспорта.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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