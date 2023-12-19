У метро «Прокшино» появится пешеходный мост со смотровыми площадками

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В районе Прокшино Новой Москвы начнется строительство современного пешеходного моста, который соединит жилые кварталы и деловой комплекс, расположенный в той же части столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Инновационный проект предполагает создание моста общей длиной 197 м и шириной 4,5 м. Особенностью сооружения станут волнообразная форма и наличие прозрачного навеса, который защитит пешеходов от осадков на всем его протяжении. На колоннах установят декоративные светильники, а отделка пешеходной дорожки будет выполнена из древесно-полимерного композита, имитирующего деревянную текстуру.

Одной из важнейших функций сооружения станет обеспечение безопасного и удобного доступа жителей к станции метро «Прокшино» Сокольнической линии. Помимо основной функции соединения двух частей района мост станет и местом для отдыха: проектом предусмотрены две смотровые площадки, обустроенные посередине с каждой из сторон.

Станция «Прокшино» была открыта в 2019 году в составе участка «Саларьево» — «Коммунарка». Сейчас здесь идет строительство одноименного жилого комплекса и бизнес-квартала: 12 из 40 домов уже введены в эксплуатацию. Кроме того, в рамках проекта формируется социальная инфраструктура, включая образовательный центр с детским садом и школой.