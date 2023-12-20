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ФАС раскрыла картель на поставку значимых продуктов на ₽1,9 млрд

ФАС: раскрыт картель по поставке социально значимых продуктов на ₽1,9 млрд
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыли картель на торгах по поставке социально значимых продуктов в учреждения на сумму более 1,9 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

«Торги проходили для нужд бюджетных, медицинских и других социальных учреждений города Москвы, Московской и Калужской областей», — уточнили в ФАС. Служба признала ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис» нарушившими антимонопольное законодательство.

Компании заключили антиконкурентное соглашение, чтобы поддержать цены на торгах по поставке продуктов питания. Организации в заявках на участие представили заключенные между собой одинаковые договоры, отличающиеся только ценой, что позволило им получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключить госконтракты с минимальными потерями.

В ходе рассмотрения дела ФАС один из ответчиков направил в службу заявление о признании вины, после чего его освободили от административной ответственности. Другому ответчику грозит оборотный штраф.

По данным сервиса СПАРК, в этом году «АСТ Сервис» заключил контракт с больницей № 29 им. Н.Э.Баумана и ногинским пансионатом. Сумма первого контракта составила более 9,5 млн руб., второго — 7,7 млн руб. В оба учреждения компания поставляла продукты питания. Вместе с «Вестой» организация пересеклась на закупках 17 раз, из которых семь — со снижением стоимости до 2%.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

8 декабря ФАС предложила наказывать за резкое подорожание продуктов без причины, чтобы компании не могли повысить стоимость на 30% за 60 дней. В ряде случаев, как отметило ведомство, причиной роста цен на товары становится недобросовестное поведение участников рынков, которые «ведут спекулятивную политику в отношении потребителей».

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Теги
Федеральная антимонопольная служба ФАС продукты картельный сговор
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