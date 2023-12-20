В Алтайском крае при пожаре погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в Алтайском крае, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Алтайском крае пожар унес жизни двоих детей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в частном доме, площадь пожара составила 20 кв. м. В ликвидации огня были задействованы шесть сотрудников и три единицы техники.
В доме не было пожарной сигнализации, добавили в МЧС.
В начале декабря при пожаре в московской многоэтажке погибли два ребенка, которые отравились угарным газом. После этого Следственный комитет завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится