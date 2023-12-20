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Общество ,  
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В Алтайском крае при пожаре погибли двое детей

В Алтайском крае при пожаре погибли двое детей
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Двое детей погибли при пожаре в Алтайском крае, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Алтайском крае пожар унес жизни двоих детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в частном доме, площадь пожара составила 20 кв. м. В ликвидации огня были задействованы шесть сотрудников и три единицы техники.

В доме не было пожарной сигнализации, добавили в МЧС.

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В начале декабря при пожаре в московской многоэтажке погибли два ребенка, которые отравились угарным газом. После этого Следственный комитет завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы.

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Алтайский край МЧС Дети Пожар
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