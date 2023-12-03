В Москве двое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме

В результате пожара в центре Москвы погибли два ребенка, сообщил столичный Следственный комитет.

Пожар произошел в 16-этажном доме на улице Библиотечной, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС. Горела квартира на 10-м этаже, площадь пожара составила 25 кв. м. В МЧС сообщили, что из квартиры достали трех человек, включая двоих детей, и передали их медикам для осмотра.

С этажа выше спасли еще одного человека, всего из дома эвакуировали около 30 человек.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом», — сообщили в столичном СК. По информации телеграм-канала Mash, погибли двое детей четырех и девяти лет, их отца доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК) с максимальным наказанием до четырех лет свободы.