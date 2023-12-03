 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве двое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме

Двое детей погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в центре Москвы

В результате пожара в центре Москвы погибли два ребенка, сообщил столичный Следственный комитет.

Пожар произошел в 16-этажном доме на улице Библиотечной, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС. Горела квартира на 10-м этаже, площадь пожара составила 25 кв. м. В МЧС сообщили, что из квартиры достали трех человек, включая двоих детей, и передали их медикам для осмотра.

С этажа выше спасли еще одного человека, всего из дома эвакуировали около 30 человек.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое детей скончались от отравления угарным газом», — сообщили в столичном СК. По информации телеграм-канала Mash, погибли двое детей четырех и девяти лет, их отца доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК) с максимальным наказанием до четырех лет свободы.

Теги
Пожар Москва новости МЧС уголовное дело
Материалы по теме
В Набережных Челнах потушили пожар на авторынке
Общество
В Москве спасли двух детей, застрявших в квартире при пожаре в высотке
Общество
Два человека погибли в ДТП с пожаром на Киевском шоссе в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Генштаб объявил о начале таких же мощных боев на юге Газы, как на севере Политика, 21:41
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 21:38
Снегопад в Европе привел к отмене сотен авиарейсов Общество, 21:34
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 21:15
Подоляк заявил об отсутствии конфликта между Зеленским и Залужным Политика, 21:13
«Спартак» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ с потасовкой и удалением Абаскаля Спорт, 20:58
Владелец ChatGPT отложил запуск магазина чат-ботов из-за скандала Технологии и медиа, 20:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 20:52
Американский эсминец USS Carney подвергся атаке в Красном море Политика, 20:32
В Москве выпало рекордное с 1980 года количество осадков Общество, 20:32
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 20:29
Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья для службы Общество, 20:24
В Москве двое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме Общество, 20:14
ВОЗ предупредила об уязвимости более 3 млрд человек к изменениям климата Общество, 20:07