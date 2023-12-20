Си Цзиньпин заявил о крепком фундаменте взаимодействия в диалоге Россией

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

В отношениях Китая с Россией заложен крепкий фундамент взаимодействия, заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

«У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран», — сказал он (цитата по ТАСС).

Политик напомнил, что в 2024 году отмечается 75-летие со дня установления дипломатических отношений между странами. Си Цзиньпин призвал увеличить позитивные эффекты в политических отношениях высокого уровня и сообща продвигаться в социально-экономическом развитии.

Мишустин, в свою очередь, обратил внимание на «непростые вызовы», с которыми столкнулось торгово-экономическое сотрудничество двух стран. В 2023 году, по словам премьера, Китай и Россия смогли их преодолеть.

Он отметил, что с начала года взаимный товарооборот двух стран достиг почти 18 трлн руб. По данным Главного таможенного управления КНР, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в страну, за 11 месяцев 2023 года объемы поставок выросли на 22%, до 97,5 млн т.

Мишустин прибыл с рабочим визитом в Китай вечером 18 декабря. Он принял участие во встрече глав правительств России и Китая и встретился с премьером госсовета Китая Ли Цяном.

На встрече с последним премьер заявил, что российско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю. По его мнению, диалог сохраняет высокую динамику по таким направлениям, как энергетика, логистика, транспорт и инвестиционное сотрудничество.

Премьер также отметил, что у двух стран совпадают подходы к принципиальным вопросам современного миропорядка. «Российско-китайская связка», по его мнению, является значимым стабилизирующим фактором в мире.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва и Пекин сотрудничают в военной, экономической и гуманитарной областях, но не ведут работу по созданию блока. Китайский МИД положительно оценил эти слова.