Пекин ответил на заявление Путина, что Китай и Россия не создают блок

Россия и Китай всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран, подчеркнули в китайском МИДе. Ранее Путин исключил создание альянса Москвы с Пекином против других государств

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Пекин ценит положительную оценку президента России Владимира Путина двусторонних отношений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, передает агентство China News.

«Китай принял к сведению положительную оценку президента Путина двусторонних отношений между Пекином и Москвой и выражает свою признательность за это», — отметила она.

По словам Мао Нин, обе стороны всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран. Так она прокомментировала слова российского лидера о том, что Китай и Россия не намерены создавать альянс против других стран.

Развитие отношений Москвы и Пекина на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды принесло большую пользу двум народам, заключила представитель китайского МИДа.

Накануне Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия и Китай сотрудничают в военной, экономической и гуманитарной областях, но не ведут работу по созданию блока.

Говоря о взаимодействии между двумя странами в рамках БРИКС, он подчеркнул, что «российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире».

Кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами 14 декабря заявил, что в случае победы на выборах 2024 года будет содействовать тому, чтобы Киев уступил Москве восточные регионы, если Россия обязуется отказаться от идеи создания «военного союза» с Китаем.

В марте российский лидер в статье «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» отметил, что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю и вступают в новую эпоху. Путин подчеркнул, что страны вместе выступают за создание многополярного мира, в то время как Запад и США взяли «курс на двойное сдерживание России и Китая», считая обоих угрозой и конкурентами.