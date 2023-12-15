Пекин ответил на заявление Путина, что Китай и Россия не создают блок
Пекин ценит положительную оценку президента России Владимира Путина двусторонних отношений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, передает агентство China News.
«Китай принял к сведению положительную оценку президента Путина двусторонних отношений между Пекином и Москвой и выражает свою признательность за это», — отметила она.
По словам Мао Нин, обе стороны всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран. Так она прокомментировала слова российского лидера о том, что Китай и Россия не намерены создавать альянс против других стран.
Развитие отношений Москвы и Пекина на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды принесло большую пользу двум народам, заключила представитель китайского МИДа.
Накануне Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия и Китай сотрудничают в военной, экономической и гуманитарной областях, но не ведут работу по созданию блока.
Говоря о взаимодействии между двумя странами в рамках БРИКС, он подчеркнул, что «российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире».
Кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами 14 декабря заявил, что в случае победы на выборах 2024 года будет содействовать тому, чтобы Киев уступил Москве восточные регионы, если Россия обязуется отказаться от идеи создания «военного союза» с Китаем.
В марте российский лидер в статье «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» отметил, что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю и вступают в новую эпоху. Путин подчеркнул, что страны вместе выступают за создание многополярного мира, в то время как Запад и США взяли «курс на двойное сдерживание России и Китая», считая обоих угрозой и конкурентами.
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