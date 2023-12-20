 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Channel 12 узнал о требованиях Израиля для гуманитарных пауз в Газе

Channel 12: Израиль требует освобождения 30-40 заложников за гуманитарные паузы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль работает над соглашением, которое будет предполагать освобождение от 30 до 40 заложников, захваченных палестинской группировкой ХАМАС, в обмен на «поэтапные» гуманитарные паузы в секторе Газа. Об этом сообщил израильский Channel 12.

Речь, по данным канала, идет об освобождении женщин, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Продолжительность гуманитарных пауз, по его сведениям, будет зависеть от числа освобождаемых.

Власти Израиля заявили о готовности к новому перемирию с ХАМАС
Политика
Сектор Газа

Сделка, если она состоится, «будет сложной и потребует высокой цены», сообщил Channel 12 представитель службы безопасности. «До этого еще очень далеко и не факт, что это удастся, но в любом случае мяч сейчас у посредников», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает канал, 18 декабря в Варшаве прошла встреча представителей нескольких сторон по новому соглашению о перемирии. О переговорах в тот день также писало Reuters. Как сообщил агентству источник, встреча премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, главы ЦРУ Уильяма Бернса и главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа прошла в позитивном ключе, однако речи о заключении сделки пока не идет. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что отправлял Барнеа в Европу для переговоров по заложникам.

Агентство AFP писало со ссылкой на представителя ХАМАС, что лидер движения Исмаил Хания должен 20 декабря прибыть в Египет для обсуждения соглашения о прекращении огня в Газе.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил накануне, что власти страны готовы к новому перемирию с ХАМАС ради освобождения заложников. Также он допустил, что Израиль разрешит увеличить объемы поставки гуманитарной помощи в Газу втрое.

Читайте на РБК Pro
«Баланс риска и прибыли неблагоприятен». Что ждет рынок США в 2024 году
Как Apple и другие бренды страдают от «затягивания поясов» в Китае
Много злости и грусти: как построить личные границы с родителями
Возила в Москву латекс и ксероксы: история первой миллиардерши Вьетнама

Прошлое перемирие между сторонами длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.

Теги
Израиль ХАМАС заложники сектор Газа прекращение огня
Материалы по теме
Посол Израиля назвал число россиян среди заложников ХАМАС
Политика
Более 170 эвакуированных из сектора Газа россиян получили паспорта
Политика
Власти Израиля заявили о готовности к новому перемирию с ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 19 дек, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 19 дек, 17:08
Axios узнал о предложении Израиля к ХАМАС по срокам нового перемирия Политика, 07:20
Виноваты звезды: почему бизнес массово обратился к астрологам и тарологам Pro, 07:00
«Аврора» объяснила проблемы с полетами на Дальнем Востоке Бизнес, 07:00
ЕС введет ограничения для трех крупнейших порносайтов из-за нового закона Технологии и медиа, 06:56
В Подмосковье арестовали подозреваемых в планах сбыть 100 кг наркотиков Общество, 06:36
Channel 12 узнал о требованиях Израиля для гуманитарных пауз в Газе Политика, 06:07
Байден назвал Путина «старым приятелем» Трампа Политика, 05:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Президентская библиотека показала шифровку 1941 года о войне с Германией Политика, 05:33
Минтруд предложил распространить бесплатное переобучение на всех россиян Общество, 05:10
Спикер палаты представителей оценил запрет Трампу избираться в Колорадо Политика, 05:04
В США выросли случаи отравления детей конфетами с коноплей Общество, 04:35
В Петербурге два раза за сутки обрушился шестиэтажный дом Общество, 04:31
Зеленский пообещал оценивать поддержку Германии по реальным шагам Политика, 04:09
Лидер демократов в сенате назвал срок возврата к вопросу о помощи Киеву Политика, 03:26