Channel 12 узнал о требованиях Израиля для гуманитарных пауз в Газе

Израиль работает над соглашением, которое будет предполагать освобождение от 30 до 40 заложников, захваченных палестинской группировкой ХАМАС, в обмен на «поэтапные» гуманитарные паузы в секторе Газа. Об этом сообщил израильский Channel 12.

Речь, по данным канала, идет об освобождении женщин, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Продолжительность гуманитарных пауз, по его сведениям, будет зависеть от числа освобождаемых.

Сделка, если она состоится, «будет сложной и потребует высокой цены», сообщил Channel 12 представитель службы безопасности. «До этого еще очень далеко и не факт, что это удастся, но в любом случае мяч сейчас у посредников», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает канал, 18 декабря в Варшаве прошла встреча представителей нескольких сторон по новому соглашению о перемирии. О переговорах в тот день также писало Reuters. Как сообщил агентству источник, встреча премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, главы ЦРУ Уильяма Бернса и главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа прошла в позитивном ключе, однако речи о заключении сделки пока не идет. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что отправлял Барнеа в Европу для переговоров по заложникам.

Агентство AFP писало со ссылкой на представителя ХАМАС, что лидер движения Исмаил Хания должен 20 декабря прибыть в Египет для обсуждения соглашения о прекращении огня в Газе.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил накануне, что власти страны готовы к новому перемирию с ХАМАС ради освобождения заложников. Также он допустил, что Израиль разрешит увеличить объемы поставки гуманитарной помощи в Газу втрое.

Прошлое перемирие между сторонами длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря. Его итогом стал обмен более чем сотни израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.