 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Обвиняемую в хищении ₽32 млн россиянку депортировали из ОАЭ

Депортированную из ОАЭ россиянку задержали в Москве по делу о хищении ₽32 млн

Сотрудники МВД России задержали в аэропорту Домодедово депортированную из ОАЭ россиянку Марию Кошелеву, которую ранее объявили в международный розыск за хищение 32 млн руб. из автосалона в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Женщине вменяют хищение, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, будучи сотрудницей одного из петербургских автосалонов, она украла принадлежащие юридическим лицам средства и скрылась за границей.

Материал дополняется

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
МВД ОАЭ депортация хищение задержание
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 19 дек, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 19 дек, 17:08
Обвиняемую в хищении ₽32 млн россиянку депортировали из ОАЭ Общество, 02:59
Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах на территории штата Политика, 02:57
Испания купит до 10% в Telefonica из-за увеличения доли Саудовской Аравии Бизнес, 02:31
Raiffeisen выкупит долю компании Дерипаски в концерне Strabag Бизнес, 02:29
В Харькове и Херсоне прозвучали взрывы Политика, 02:20
Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу Спорт, 01:44
Путин поблагодарил органы госбезопасности за ответ на «серьезные вызовы» Политика, 01:24
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин поручил проверять информацию в видеоиграх на соответствие законам Технологии и медиа, 01:18
Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин Политика, 00:59
Зеленский заявил о конкретных ожиданиях от Залужного Политика, 00:29
Принадлежавшую Пригожину компанию «Конкорд» возглавил частный детектив Бизнес, 00:20
ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом Политика, 00:10
Hyundai продаст завод в России. Что это значит и что там будут выпускать Авто, 00:06
Власти одобрили реформу сделок с крупными пакетами акций Экономика, 00:00