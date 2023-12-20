Обвиняемую в хищении ₽32 млн россиянку депортировали из ОАЭ

Депортированную из ОАЭ россиянку задержали в Москве по делу о хищении ₽32 млн

Сотрудники МВД России задержали в аэропорту Домодедово депортированную из ОАЭ россиянку Марию Кошелеву, которую ранее объявили в международный розыск за хищение 32 млн руб. из автосалона в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Женщине вменяют хищение, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, будучи сотрудницей одного из петербургских автосалонов, она украла принадлежащие юридическим лицам средства и скрылась за границей.

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