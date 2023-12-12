Муфтий назвал оправданной депортацию подростков, потушивших Вечный огонь

Альбир Крганов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Депортация из России подростков, которые закидали Вечный огонь снегом, оправданна, так как их семьи проживают на территории страны нелегально, заявил ТАСС председатель российского Духовного собрания мусульман (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

«В ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство — отвечайте», — сказал он.

Те, кто оскверняет Вечный огонь, должны быть наказаны вне зависимости от их принадлежности к какой-либо социальной группе, отметил также муфтий. «Дети мигрантов, значит, плохо знают историю, ценности России, если такое позволяют себе», — подчеркнул Крганов. По его словам, подобное поведение может быть вызвано недостаточной работой по интеграции со стороны семьи, образовательных учреждений, общественных деятелей и общины.

Вечером 10 декабря в городе Красное Село близ Петербурга трое подростков потушили Вечный огонь, забросав его снежками. Позднее горение Вечного огня было восстановлено. Полицейские выяснили, что в инциденте участвовали двое братьев 10 и 14 лет и 12-летний мальчик из другой семьи, и установили, что подростки являются гражданами государств ближнего зарубежья.

Позднее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о депортации семей подростков. Родителей Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзата Батырова обвинили по ч. 3 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правила въезда в Россию). В суде уточнили, что обвиняемые не встали в России на миграционный учет. Они признали вину. Помимо выдворения из страны каждому из обвиняемых назначили штраф в размере 5 тыс. руб.