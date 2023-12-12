 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Муфтий назвал оправданной депортацию подростков, потушивших Вечный огонь

Муфтий: депортация из России потушивших Вечный огонь подростков оправданна
Альбир Крганов
Альбир Крганов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Депортация из России подростков, которые закидали Вечный огонь снегом, оправданна, так как их семьи проживают на территории страны нелегально, заявил ТАСС председатель российского Духовного собрания мусульман (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

«В ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство — отвечайте», — сказал он.

Те, кто оскверняет Вечный огонь, должны быть наказаны вне зависимости от их принадлежности к какой-либо социальной группе, отметил также муфтий. «Дети мигрантов, значит, плохо знают историю, ценности России, если такое позволяют себе», — подчеркнул Крганов. По его словам, подобное поведение может быть вызвано недостаточной работой по интеграции со стороны семьи, образовательных учреждений, общественных деятелей и общины.

Суд решил выдворить из России закидавших Вечный огонь снегом детей
Общество
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

Вечером 10 декабря в городе Красное Село близ Петербурга трое подростков потушили Вечный огонь, забросав его снежками. Позднее горение Вечного огня было восстановлено. Полицейские выяснили, что в инциденте участвовали двое братьев 10 и 14 лет и 12-летний мальчик из другой семьи, и установили, что подростки являются гражданами государств ближнего зарубежья.

Позднее Красносельский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о депортации семей подростков. Родителей Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзата Батырова обвинили по ч. 3 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правила въезда в Россию). В суде уточнили, что обвиняемые не встали в России на миграционный учет. Они признали вину. Помимо выдворения из страны каждому из обвиняемых назначили штраф в размере 5 тыс. руб.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
муфтий Вечный огонь Санкт-Петербург подростки депортация

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Суд решил выдворить из России закидавших Вечный огонь снегом детей
Общество
Потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков депортируют из России
Политика
Подростки потушили Вечный огонь в пригороде Санкт-Петербурга
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 16:31
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 17:22
В Бразилии 21-летнего футболиста убила молния во время матча Спорт, 17:18
Госдума разрешила тратить маткапитал на ремонт таунхаусов и дуплексов Недвижимость, 17:15
Инвестор впервые подал в суд на СПБ Биржу из-за блокировки активов Инвестиции, 17:15
В Росгвардии назвали нужное число людей для охраны всех школ России Общество, 17:12
Французского писателя Фредерика Бегбедера арестовали по делу о наркотиках Общество, 17:12
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 17:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Какие пункты пропуска Финляндия решила открыть. Карта Политика, 17:04
Как Кутузовский проспект получил репутацию места для успешных людей РБК и Ahead, 16:59
МИД заявил об отказе Дании помогать в расследовании по «Северным потокам» Политика, 16:54
«Ростов» расторг контракт с бывшим футболистом сборной России Спорт, 16:52
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:48
Почему кредитные карты становятся приоритетным выбором клиентов РБК+, 16:46
Путин утвердил новые правила заключения договоров на вывоз мусора Недвижимость, 16:41