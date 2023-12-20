ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, трансляция заседания шла на сайте всемирной организации.

Документ поддержали 118 стран, в том числе Россия, Китай, Бразилия и Израиль. 49 стран-членов ООН, в том числе США, Канада, Япония, Великобритания, Германия и Украина высказались против. Еще 14 государств воздержались от голосования. Ранее резолюцию поддержал Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который обсуждает вопросы соблюдения прав человека.

Полное название резолюции — «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Россия подготовила ее в соавторстве с десятками стран, в том числе с Алжиром, Арменией, Азербайджаном, ЦАР, Китаем, Конго, Кубой, КНДР, Мали, ЮАР, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Вьетнамом, Зимбабве и другими.

Резолюция содержит 74 пункта. В ней есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма. Авторы документа приветствуют усилия по сохранению исторической правды и рекомендуют принять меры во избежание отрицания преступлений против человечности и пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Также резолюция «безоговорочно осуждает» отрицание Холокоста и попытки сделать это, проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

Генеральная Ассамблея ООН принимает подобные резолюции с 2005 года. Резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер.