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В Генассамблее ООН приняли резолюцию России о борьбе с неонацизмом

Третий комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
Фото: Patrick Gruban / Wikimedia Commons
Фото: Patrick Gruban / Wikimedia Commons

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который обсуждает вопросы соблюдения прав человека, принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, трансляция шла на сайте всемирной организации.

Резолюцию с названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» поддержали 112 государств, 50 проголосовали против. Еще 14 стран воздержались от голосования.

Против документа, в частности, высказались Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США. Среди проголосовавших за — Бразилия, Египет, Израиль, Китай, ОАЭ.

Россия подготовила резолюцию в соавторстве с десятками стран. В работе над ней принимали участие Алжир, Армения, Азербайджан, ЦАР, Китай, Конго, Куба, КНДР, Мадагаскар, Мали, ЮАР, Шри-Ланка, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве и другие государства.

Резолюция содержит 74 пункта. В ней есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма. Авторы документа приветствуют усилия по сохранению исторической правды и рекомендуют принять меры во избежание отрицания преступлений против человечности и пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Также резолюция «безоговорочно осуждает» отрицание Холокоста и попытки сделать это, проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

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Перед голосованием по резолюции комитет принял поправку, предложенную Албанией, Великобританией, США, Японией, Украиной и другими странами.

Поправка добавляет в резолюцию пункт, где «отмечается с озабоченностью», что одной из причин проведения специальной военной операции на Украине была заявлена борьба с нацизмом.

Генеральная Ассамблея ООН принимает подобные резолюции с 2005 года. Резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер.

Теги
ООН Генассамблея ООН борьба с героизацией нацизма нацизм резолюция
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