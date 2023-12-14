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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили об 11 пострадавших после взрывов в Одесской области

Глава МВД Украины: 11 человек пострадали после взрывов в Одесской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на 14 декабря Одесская область подверглась атаке беспилотников, пострадали 11 человек, сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки повреждения получили два многоквартирных и 11 частных домов. Среди 11 пострадавших есть три ребенка, утверждает Клименко.

В Херсоне после ракетного удара возникли пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре, добавил министр. Погибших и пострадавших, по словам Клименко, нет.

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Ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о взрывах в регионе. Утром он написал в своем телеграм-канале, что пятерых из 11 пострадавших госпитализировали. Повреждения получили несколько зданий, выгорели дотла два автомобиля.

О взрывах также сообщил глава военной администрации города Снигиревка в Николаевской области. Украинские издания «Страна» и «Зеркало недели» писали о взрывах в Херсоне. В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесская область Военная операция на Украине Херсонская область
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