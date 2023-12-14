Глава МВД Украины: 11 человек пострадали после взрывов в Одесской области

На Украине сообщили об 11 пострадавших после взрывов в Одесской области

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на 14 декабря Одесская область подверглась атаке беспилотников, пострадали 11 человек, сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки повреждения получили два многоквартирных и 11 частных домов. Среди 11 пострадавших есть три ребенка, утверждает Клименко.

В Херсоне после ракетного удара возникли пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре, добавил министр. Погибших и пострадавших, по словам Клименко, нет.

Ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о взрывах в регионе. Утром он написал в своем телеграм-канале, что пятерых из 11 пострадавших госпитализировали. Повреждения получили несколько зданий, выгорели дотла два автомобиля.

О взрывах также сообщил глава военной администрации города Снигиревка в Николаевской области. Украинские издания «Страна» и «Зеркало недели» писали о взрывах в Херсоне. В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.